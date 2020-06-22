Понедельник, 22 Июня 2020 16:41

АрмИнфо. Очевидно, что в связи с эпидемией коронавируса в Армении, как минимум, год проводить референдум будет невозможно, но страна достойна иметь Конституционный суд, который будет пользоваться общественным доверием. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от фракции <Мой шаг> Ваагн Овакимян.

<Наша задача - решить кризис, который сформировался в Конституционном суде. Согласно законопроекту предполагается, что полномочия судей, которые более 12 лет находились в данной должности судей КС, должны быть прекращены. Более того, согласно новой процедуре, должен быть избран новый председатель КС>,- подчеркнул Овакимян.

Депутат призвал членов парламента проголосовать <за> данный законопроект.

Отметим, что сегодня 22 июня в парламенте Армении проходит внеочередное заседание, на котором обсуждается вопрос о внесении поправок в Конституцию страны по части реформирования конституционного суда.