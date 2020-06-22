Понедельник, 22 Июня 2020 16:40

АрмИнфо.Все знают, что в связи с пандемией коронавируса с проведением референдума по конституционным поправкам в Армении возникли проблемы. Об этом с трибуны парламента заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

<После того, как возник этот вопрос я и коллеги из парламента стали обсуждать последовательность наших действий в связи с данным вопросом. Для получения консультативного мнения мы обратились в Венецианскую комиссию в связи с данным вопросом>,- подчеркнул Бадасян. Министр заверил, что модель конституционных изменений, представленная в парламент, полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии.