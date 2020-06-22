Понедельник, 22 Июня 2020 15:34

АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетовал на невозможность применения стандартов НАТО в собственных Вооруженных силах, как он выразился из-за двойных стандартов.

Так, Гасанов в интервью телеканалу CBC Azerbaycan, коснувшись вопроса о том, по каким стандартам готовятся ВС АР, отметил: "Мы бы рады применять стандарты НАТО в наших ВС, но не можем. В мире существуют двойные стандарты, о чем я неоднократно высказывался на разных международных площадках. Значит, Армения оккупировала наши территории

- выносится решение о запрете продажи вооружения и Армении, и Азербайджану. Мы пострадавшая сторона, НАТО нам оружие не продает. Следовательно, не обладая их вооружением, невозможно в бою руководствоваться их стандартами", - посетовал министр обороны, заверив, что это несправедливо.

При этом, он заверил, что, мол, благодаря мудрости президента Азербайджана, ими покупается вооружение у всех ведущих стран. В этом контексте он добавил, что наличие денег еще не гарантия иметь нужное вооружение, и нужны политические связи.

Говоря о том, где Азербайджан покупал вооружение для модернизации своей армии, Гасанов отметил, что оно приобреталось у всех ведущих стран, в частности, Турция, Россия, Южная Африка, Израиль, Франция, Испания, Италия и другие страны Средиземноморья. При этом он заверил, что это современнейшие виды военной техники и вооружения, часть из которой не демонстрируется по понятным причинам, поскольку имеет секретный характер.

На уточнение, планирует ли Азербайджан приобретать новые ударные самолеты, азербайджанский министр заверил, что вооружение приобретается планово, при четкой оценке его уместности на том или ином участке, с учетом рельефа предполагаемого театра боевых действий. Он добавил, что парк боевых вертолетов обновлен на 100%, модернизирована их авионика, они оснащены сверхсовременными ракетами класса воздух-земля.

Гасанов заверил, что у Азербайджана очень надежная израильская система ПВО "Галхан", одна из лучших в регионе, более того разведку воздушного пространства страны осуществляют современные высококачественные системы, приобретенные во Франции и в Испании, и которые предупреждают о приближении противника за сотни километров. Азербайджанский министр также уверяет, что приобретенные Арменией сверхсовременные истребители Су-30 СМ, не для этого театра войны, и заверил, что скоро они вообще не будут летать, поскольку для их содержания нужны огромные деньги. "Это тяжелые неманевренные самолеты, легко засекаемые нашими радарами. Он взлетают, мы это уже видим. Мы видим, как к ним сейчас подъезжают машины с горючим для заправки. ПВО отработают по нему 100%", - заверил азербайджанский министр.

Говоря о ситуации на передовой, Гасанов посетовал на то обстоятельство, что армянская сторона, якобы, благодаря спонсорам в Соединенных штатах приобрела оборудование военного предназначения - систему наблюдения, которую установила вдоль фронта. "Правда мне так никто не ответил, в том числе и американская сторона, как им это удалось. Это небольшая проблема, они установили и отошли, чтобы мы их не доставали стрелковым оружием, но мы имеем другие методы воздействия. У нас одна дорога, и только вперед", - сказал он, при этом добавив, что они обладают ракетными комплексами, способными поразить инфраструктуры армянской армии на всю глубину. В этом контексте он покичился израильскими и турецкими ракетами, а также белорусскими система РСЗО "Полонез".

"У Азербайджана есть все возможности для разгрома противника, и он хорошо знает это. Как министр обороны, я докладываю президенту Ильхаму Алиеву и всему народу Азербайджана, что азербайджанская армия готова выполнить свою задачу по освобождению оккупированных территорий за несколько дней", - заверил министр обороны, при этом добавив, что они создали серьезную военную группировку в Нахиджеване, одну из лучших в своем качестве.

Он также заверил, что ВС АР установившее спокойствие в зоне конфликта использовали с пользой, и провели серьезные инженерные работы. Вместе с тем он подчеркнул, что Азербайджан усиливает свою армию, и она будет использована для решения карабахского вопроса.

"Это комплекс мер - это политическое, экономическое, военное давление, и когда наступит время, я надеюсь, что это произойдет скоро

- мы применим силу. Мы не скрываем. Надежда на переговорный процесс еще не потеряна, но моя задача быть готовы и начать боевые действия, когда придет время",- сказал Гасанов.

На уточнение, можно ли воспринимать сценарии проводимых азербайджанской армией учений в качестве официального плана по "освобождению территорий в будущем", Гасанов отметил, что это ни для кого не секрет, и что это так знают и друзья, и враги Азербайджана. "Мы на этих учениях отрабатываем наши навыки боевых действий по освобождению наших территорий", - сказал он, похваставшись последними проведенными учениями, которые по качеству и профессионализму, по его убеждению, соответствовали американскому уровню. Он также добавил, что большую поддержку Азербайджану, в том числе и по подготовке личного состава, оказывает братская Турция.

Коснувшись видения министра обороны РА Давида Тонояна о развитии ВС Армении, Гасанов сказал, что этот документ - политический пиар, и заверил, что у армянской стороны нет возможности реализации этого видения, они всё прослеживают и точно знают. В заключение азербайджанский министр добавил, что в Армении ошибаются, думая, что международные организации не позволят Азербайджану пойти на наступление и "освобождение своих территорий".