Понедельник, 22 Июня 2020 15:22

АрмИнфо. Национальное Собрание в первом чтении приняло проект поправок в Конституцию Армении.. «За» принятие законопроекта проголосовало 89 депутатов, никто не проголосовал против. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что в заседании участвовали только члены правящей фракции «Мой шаг». Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» бойкотировали заседание

Напомним, что 22 июня в 13:00 было созвано внеочередное заседание парламента. В повестке заседание был один вопрос, согласно которому предлагалось внести изменения в статью 213 Конституции Армении.

Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены.После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.

Сегодня же вечером парламент примет документ во втором и окончательном чтении.