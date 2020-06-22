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 Понедельник, 22 Июня 2020 15:15
Карина Манукян

Фонд <Ташир> направил $300 тысяч в качестве финансовой поддержки <Скорой помощи> Армении

Фонд <Ташир> направил $300 тысяч в качестве финансовой поддержки <Скорой помощи> Армении

АрмИнфо. Благотворительный фонд <Ташир> выплатил всем работникам государственной службы <Скорой помощи> Армении денежное вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба Фонда, всего финансовую поддержку получат 1346 работников скорой помощи на общую сумму 150 млн драмов ($300 тысяч). Данная инициатива, как и предыдущие, направленные в поддержу борьбы с эпидемией коронавируса в Армении, является личной инициативой Самвела Карапетяна, президента группы компаний <Ташир> и одноименного Фонда. <Помощь народу в тяжелые периоды - наша приоритетная задача.  Мы всегда будем делать все, что в наших силах, для поддержки медиков и защиты здоровья и жизни людей в подобных непростых ситуациях>, - подчеркнул предприниматель и меценат.

Фонд <Ташир> сразу после поступления информации о распространении коронавирусной инфекции в стране подключился к помощи на всех уровнях.  С самых первых дней поддержку получили не только медицинские учреждения и различные правительственные фонды по борьбе с вирусом, но и лично врачи, а также наиболее уязвимые слои населения и организации, в частности - дома престарелых, дома интернаты и другие.

Уже в начале марта было направлено 50 млн драмов ($100 тысяч) инфекционной больнице <Норк>, на поощрение персонала и оснащение медучреждения, и 50 млн драмов ($100 тысяч) - на специальный правительственный счет, созданный для противодействия коронавирусу.

16 марта фонд <Ташир> совместно с компанией <Электрические сети Армении> передал необходимые средства защиты (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства, термометры и прочее) в Министерство обороны Республики Армения, представительство Красного креста в Армении, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, мэрию города Эчмиадзин, дома-интернаты №1 и <Норк> в Ереване, дома-интернаты Гюмри и Вардениса, а также в фонд <Ванадзорский дом престарелых.

Позже в апреле Фонд направил дополнительные средства: 50 млн армянских драмов (100 тысяч долларов США) Всеармянскому фонду <Айастан>. Часть средств была направлена на борьбу с коронавирусом, остальная часть -на финансирование транспортировки из России граждан Армении, которые из- за закрытия границ не смогли своевременно попасть на родину. При этом значительная часть граждан Армении несколько недель были вынуждены ночевать в московских аэропортах. Чтобы решить эту проблему, <Ташир> с марта по июнь текущего года организовал необходимое количество чартерных рейсов в Армению.

<Ташир> многие годы осуществляет и поддерживает социально значимые программы в сфере здравоохранения в Армении. За 20 лет деятельности одноименный фонд реализовал большое число проектов в этой области, построены социальные объекты, в том числе медицинские и образовательные учреждения, родильные дома и реабилитационные центры.

Так, ранее, в 2013 году группа компаний <Ташир> возвела в столице Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уникальный медицинский центр, способный оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь населению на уровне ведущих мировых клиник. Медицинский центр площадью около 10 тысяч кв. м был построен в кратчайшие сроки и оснащен передовым лечебно-диагностическим, хирургическим и реанимационным оборудованием нового поколения. Клиника, не имеющая аналогов во всем закавказском регионе, также получила два современных реанимационных автомобиля, первых в республике машин подобного уровня, позволяющих использовать самые прогрессивные стандарты скоропомощного лечения.  Сегодня клиника остается одной из самых высококлассных в регионе.

Ранее, в 2012 году благотворительный фонд <Ташир> оказал финансовую поддержку фонду <Огнэм> для лечения детей, больных лейкемией.  В 2017 году Фонд поддержал открытие современного реабилитационного центра для раненных военнослужащих и военных инвалидов в Ереване. Продолжают получать поддержку и многие другие инициативы в области здравоохранения в Республике. 

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