Четверг, 18 Июня 2020 22:14

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил послание первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в котором пожелал лидеру нации здоровья и скорейшего выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

Напомним, что Елбасы заразился коронавирусом нового типа. Как сообщил СМИ пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай с начала месяца у Нурсултана Назарбаева был весьма насыщенный рабочий график. Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц. Кроме того, Первый Президент дал интервью как отечественным, так и зарубежным представителям СМИ. Так, в совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств.

Он отметил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. "Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты Первого Президента с другими лицами ограничены. Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видео-конференц-связи», - сообщил пресс-секретарь.