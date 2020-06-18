АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян отреагировал на необоснованное, искажающее факты заявление президента Азербайджана в ходе Саммита глав стран-членов Восточного партнерства.
В частности, Никол Пашинян подчеркнул расистскую политику властей Азербайджана, приведя в качестве примера героизацию Рамиля Сафарова, зарубившего топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна
Премьер-министр РА подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха полон решимости строить свое собственное будущее и готов защищать свою безопасность, адекватно реагируя на любые посягательства.
Пашинян в очередной раз призвал Ильхама Алиева проявить конструктивный подход и, наконец, публично согласиться с выдвинутой ранее формулой, что какое-либо урегулирование вопроса Арцаха должно быть приемлемым для народа Арцаха, Армении и Азербайджана.