Четверг, 18 Июня 2020 21:13

АрмИнфо. Армения привержена развитию партнерства с ЕС, основанного на общих демократических ценностях. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян во время своего выступения в ходе видеоконференции с лидерами стран Восточного партнерства.

В частности он отметил, что за последние два года правительство Армении осуществило комплексные реформы с целью формирования прочных демократических институтов, основанных на верховенстве закона и подотчетности правительства. «Борьба с коррупцией и трансформация судебной системы - в центре нашей повестки», - подчеркнул Пашинян. В этой связи он подчеркнул, что усилия властей сталкиваются с сильным сопротивлением бывших олигополий и коррумпированных кругов, которые боятся потерять свое незаконно приобретенное имущество. Глава кабмина Армении отметил, что последние, спекулируя СМИ, распространяют ложную информацию с целью посеять недоверие к правительству и ослабить усилия в борьбе коронавирусом.

«Несмотря на все эти препятствия, мы решительно продолжим процесс реформ, чтобы демократя стала необратимой в Армении», - подчркнул Пашинян.

При этом он выраизл благодарность ЕС за оказанную безогорочную поддержку в процессе осуществления реформ. В этом ключе премьр-министр назвал Евросоюз основным партнером Армении в вопросе становления государственных структур.

Отметим, что в видео-конференции приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран-участниц Восточного партнерства-Беларуси, Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Руте, и другие лидеры европейских государств.