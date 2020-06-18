Четверг, 18 Июня 2020 20:39

АрмИнфо.Заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна, озвученное 17 июня в Национальном Собрании («В этом зале есть еще люди, которые к чиновникам 4-й категории из третьих стран относятся как к руководителям») говорит о том, что эффективным и проверенным инструментом защиты политической системы Армении от иностранных агентов является люстрация, через которую прошли многие государства.

Об этом говорится в официальном сообщении Консервативной партии РА.

«Консервативная партия готова оказать содействие инициативам властей Армениив вопросе отстранения иностранных агентов с политической системы страны и их недопущению в политическую систему», - отмечено в источнике.

Кроме того, Консервативная партия РА выразила готовность содействовать законодателельной власти в разработке и обосновании новых проектов закона Республики Армения «О люстрации» и «О партиях".