Четверг, 18 Июня 2020 20:26

АрмИнфо. Впредь Инспекционный орган охраны природы и недр РА совместно с Полицией РА намерен обеспечить контроль за выполнением указаний Коменданта РА на территориях памятников истории и культуры, в исторических, культурных, природных, научных объектах, представляющих туристический интерес, а также на участках, где сконцентрированы природные, социально-культурные и здравоохранительные ресурсы, в лагерях отдыха и лагерных комплексах.Подобное решение было принято Комендатурой РА.

Как говорится в сообщении Инспекционного органа, контроль будет осуществляться с целью исключения скопления людей, беспорядочных очередей, обеспечения надлежащего ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Согласно источнику, сегодня сотрудники Инспекционного органа в ряде туристических мест г. Арташат Араратской области призвали граждан исключить скопления, сохранять социальную дистанцию и носить маски.