Четверг, 18 Июня 2020 17:47

АрмИнфо. Обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» ГагикаЦарукяна, дальнейшие допросы и публикация информации по нескольким уголовным делам, связанным с Царукяном, привлекли внимание общественности. Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций Армении.

Согласно источнику, в центре внимания общества вновь встали вопросы о верховенстве закона, борьбе с коррупцией в Армении и стиле работы властей. В заявлении, в частности, отмечается: «До революции 2018 года правозащитники и журналисты не раз сообщали о нарушениях, осуществленных в ходе выборов в Армении. А также о том, что олигархи в Армении незаконным образом приватизируют имущество и под прикрытием парламентского большинства добиваются определенных привилегий.

Это системные явления и их следует исследовать, после чего дать им системное решение. Отсутствие реформ в судебной сфере чревато серьезными последствиями. Таким образом, мы призываем власти применить лучший международный опыт, использовать весь потенциал связей Армении с международными экспертами и внедрить систему переходного правосудия в стране. Об этом должным образом должны быть также проинформированы граждане страны. Нужно осознать, что задержка реформ и частичные изменения не могут способствовать установлению правосудия в стране».

Под заявлением подписались: Общественная организация «Защита прав без границ», Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, Аналитический Центр по Глобализации и Региональному Сотрудничеству, Фонд защиты и развития прав, Фонд "Открытое общество – Армения", Клуб журналистов «Аспарез».