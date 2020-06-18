Четверг, 18 Июня 2020 17:42

АрмИнфо. Beeline разработал ряд новых тарифных пакетов BeeFree, которые предоставляют клиентам безграничную свободу общения. Как сообщает пресс-служба компании, тарифный пакет разработан для активных современных людей, которые ценят свою свободу и стремятся быть на постоянной связи со своими близкими.

Пакеты были разработаны таким образом, чтобы абоненты, помимо значительного объема интернета, получили возможность бесплатно пользоваться социальными сетями и некоторыми другими приложениями без подключения к сети Wi-Fi.

В частности, доступны следующие тарифные пакеты: BeeFree 1900, BeeFree 2900, BeeFree 4900 и региональный BeeFree Regional. Минимальный пакет предоставляет возможность бесплатно воспользоваться приложениями Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram, BeeTV, Zoom, а максимальный - YouTube (до 30 сентября), TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, VK, Odnoklassniki, Yandex Music, Deezer, Apple Music, Netflix, GoogleMaps, YandexMaps.

Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин отметил: «Сегодняшнее требования – быть постоянно на связи. Мыхотим, чтобы наши клиенты не были скованы в своих интересах и общении, и не вынуждены были проверять баланс прежде чем поделиться чем-то со своими друзьями. Уверен, что отсутствие тарификации для музыкальных и стриминговых приложений станет приятным дополнением к пакетам».

Согласно сообщению, все пакетыBeeFree предоставляют возможность совершать звонки на армянские и международные сети, отправлять короткие сообщения. Переход к пакетам, который можно легко осуществить посредством приложения MyBeelineArmeniа, бесплатный.

Дополнительную информации можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/).