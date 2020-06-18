Четверг, 18 Июня 2020 17:41

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян и родители погибших военнослужащих обсудили работы по формированию совместной альтернативной следственной группы.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи премьер отметил важность вышеотмеченной инициативы, подчеркнув необходимость принятия ее окончательных решений и выявленных фактов. <Я лично готов принять любую истину>, - заявил он. Помощник премьер-министра Анна Вардапетян и представитель правопреемников погибших военнослужащих Араик Папикян представили работу, проделанную в направлении формирования совместной альтернативной следственной группы. Планируется, что она изучит в общей сложности 8 уголовных дел, по каждому делу проведет отдельную встречу с правопреемником погибшего военнослужащего, и в результате комплексного изучения имеющихся материалов представит консультативное заключение премьер-министру.

По предложению родителей, было решено включить в состав группы в качестве юриста Араика Папикяна. По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить обсуждения в рабочем порядке