Четверг, 18 Июня 2020 17:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27 на улице Молдовакан, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Д.Маляна, жилые дома 1, 4, 4/1 на переулке Д.Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 6 и 6/1 на улице А.Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 55А на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве, жилой дом 6 в 4-ом

квартале Давташена, жилой дом 44 в квартале "Норашен", жилой дом 48/1 на улице Ленинградяна, жилой дом 12 в 4-ом квартале Давташена, подъезд 1 жилого дома 19 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Райниса, собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38, 38/1 на улице Мамиконянца, жилой дом 12 на улице М. Аветисяна, жилой дом 59г на пр. Баграмяна, собственные дома на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11?00-15?00 села Фантан, Алапарс, Бжни, "Аэронавигация", "А.Харатян", 'КарКор", станции сотовых операторов "ВЕОН Армения",

"Юком", "Виваселл-МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 общины Астхадзор, Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов "ВЕОН Армения", "Юком", "Виваселл-МТС".

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.