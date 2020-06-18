Четверг, 18 Июня 2020 17:00

АрмИнфо. Из-за коронавируса в Армении были пересмотрены программы археологических раскопок. Об этом 18 июня на пресс-конференции сообщил директор Института археологии и этнографии НАН РА Павел Аветисян.

Аветисян напомнил, что многие археологические программы осуществляются с участием зарубежных экспертов, которые в этом году, по причине COVID-19, не смогут приехать в Армению. По его словам, обычно в годовом рахзрезе в республике осуществляется 20-30 археологических исследовательских работ, причем примерно 15 из них - при сотрудничестве с зарубежными научными центрами. Теперь же, из-за коронавируса, приезд иностранных специалистов отложен на неопределенный срок.

Что касается местных экспертов, то на текущий год были выделены несколько программ с их участием. Это касается, в частности, раскопок близ Арташата. Напомним, что в прошлом году недалеко от древнего монастыря Хор Вирап были найдены основы акведука (водовода для подачи воды из расположенных выше них источников). В общей сложности, в рамках армяно-германской программы, были найдены 20 основ, расположенных на протяженности в один километр.

По оценкам экспертов, они относятся к 114- 117 гг. нашей эры, и дают новое представление о системе водоснабжения древнего Арташата. Аветисян проинформировал, что в сентябре текущего года работы в этом направлении будут продолжены, особенно с учетом того, что это единственный в регионе акведук подобных масштабов.

Кроме того, планируется осуществление работ на территории Двина - одной из крупнейших древних столиц Армении. По части этого, по словам Аветисяна, уже разработаны соответствующие программы по укреплению местных архитектурно-исторических памятников.