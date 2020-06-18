АрмИнфо. Высший судебный совет Армении 18 июня проводит заседание с целью рассмотреть ходатайство о привлечении судьи Апелляционного суда Александра Азаряна к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Напомним, что 13 марта руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян представил ходатайство, на основании которого министр юстиции Рустам Бадасян возбудил в отношении судьи Азаряна дисциплинарное производство.
Представитель судьи адвокат Тигран Атанесян отмечал, что данное дисциплинарное производство является политическим преследованием.
Отметим, что 13 августа 2018 года судья Азарян принял решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. А затем 11 марта 2020 года принял решение об освобождении из-под ареста владельца <5-го канала> Армена Тавадяна.