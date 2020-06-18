Четверг, 18 Июня 2020 15:45

АрмИнфо. Единственной причиной активизации некоторых оппозиционных сил являются уголовные дела. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Говоря о нынешней внутриполитической ситуации, он отметил, что она не вызывает опасений. Было отмечено, что имели место некие попытки дестабилизировать ситуацию, однако они были полностью нейтрализованы.

По словам Григоряна, на сегодняшний день главным вызовом для страны является коронавирус, однако правительство предпринимает все необходимые меры, а система безопасности работает продуктивно. Что касается утечки личных данных некоторых больных коронавирусом, то здесь глава Совбеза проинформировал, что данный инцидент изучается со стороны Совета национальной безопасности.