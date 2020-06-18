Четверг, 18 Июня 2020 14:41

АрмИнфо. Всемирная организация здравоохранения коснулась роста случаев коронавируса в ряде стран мира, в том числе в Армении.

На пресс-брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге проинформировал, что увеличилось число европейских стран, где фиксируется рост показателей заболеваемости COVID-19. Так, если подобная картина наблюдалась ранее в шести странах, то сейчас их число достигло 21- ой. При этом, как было отмечено, в ряде стран мира эпидемия коронавируса продолжает оставаться в активной фазе. Кроме того, в таких странах, как Армения, Израиль, Северная Македония, Узбекистан и Азербайджан, имеет место рост случаев коронавируса.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 18698 случаев коронавируса, выздоровели 7560 человек, скончались 309. На данный момент фактическое лечение получают 10728 пациентов. Для борьбы с коронавирусом, в республике осуществляются мероприятия по мобилизации больничного фонда и увеличения числа койко-мест, в том числе в отделениях реанимации. Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что очагами распространения COVID-19 стали дворовые и прилегающие территории, в связи с чем в данном направлении планируется усилить контроль. На граждан, которые не выполняют требование Комендатуры носить маски, налагается административный штраф в размере 10 тыс. драмов.