Четверг, 18 Июня 2020 14:23

АрмИнфо. Российская сторона организует еще три вывозных рейса граждан РФ из Еревана по направлениям: Калуга, Воронеж и Ростов-на- Дону.

По информации портала <Госуслуги>, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса NGT753 Ереван - Калуга запланирован на 23 июня в 08:00 (по местному времени).

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

На 23 июня в 16:00 (по местному времени) запланирован вылет рейса NGT747 Ереван - Воронеж.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях.

Кроме того, на 24 июня 10:00 (по местному времени) планируется рейс NGT751 Ереван - Ростов-на-Дону.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Адыгея; Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Крым, Севастополе.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.