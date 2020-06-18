﻿
 Четверг, 18 Июня 2020 14:23
Марианна Мкртчян

Российская сторона организует вывозные рейсы из Еревана в Калугу, Воронеж и Ростов

Российская сторона организует вывозные рейсы из Еревана в Калугу, Воронеж и Ростов

АрмИнфо. Российская сторона организует еще три вывозных рейса граждан РФ из Еревана по направлениям: Калуга, Воронеж и Ростов-на- Дону.

По информации портала <Госуслуги>, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса NGT753 Ереван - Калуга запланирован на  23 июня в 08:00 (по местному времени).

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

На 23 июня в 16:00 (по местному времени) запланирован вылет рейса NGT747 Ереван - Воронеж.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях.

Кроме того, на 24 июня 10:00 (по местному времени) планируется рейс NGT751 Ереван - Ростов-на-Дону.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Адыгея; Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Крым, Севастополе.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Никол Пашинян отреагировал на необоснованное заявление президента Азербайджана в ходе Саммита глав стран-членов Восточного партнерстваНикол Пашинян отреагировал на необоснованное заявление президента Азербайджана в ходе Саммита глав стран-членов Восточного партнерства
Пашинян: Борьба с коррупцией и трансформация судебной системы - в центре нашей повесткиПашинян: Борьба с коррупцией и трансформация судебной системы - в центре нашей повестки
Консервативная партия Армении готова оказать содействие властям в процессе отстранения иностранных агентов с политической системы страныКонсервативная партия Армении готова оказать содействие властям в процессе отстранения иностранных агентов с политической системы страны
Конституционный суд РА принял решение касаемо правок и дополнений в Закон РА о банковской тайне и уголовном судопроизводствеКонституционный суд РА принял решение касаемо правок и дополнений в Закон РА о банковской тайне и уголовном судопроизводстве
Инспекционный орган охраны природы и недр РА совместно с Полицией РА обеспечит контроль за выполнением указаний Коменданта на участках, представляющих туристический интересИнспекционный орган охраны природы и недр РА совместно с Полицией РА обеспечит контроль за выполнением указаний Коменданта на участках, представляющих туристический интерес
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Поиск по дням

2013 , 2014