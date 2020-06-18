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 Четверг, 18 Июня 2020 14:22
Карина Манукян

Эколог: Разрешение на лов сига в Севане является безответственным решением

Эколог: Разрешение на лов сига в Севане является безответственным решением

АрмИнфо. Разрешение на лов сига в озере Севан является безответственным решением. Об этом в беседе с АрмИнфо заявила глава НПО <ЭкоЛур> Инга Зарафян.

Напомним, что соответствующее правительственное решение было принято 18 июня. На 2020 год разрешается вылов 200 тонн сига, при этом рыба должна весить не менее 500 граммов. При лове запрещается использование сетей толщиной менее 40 мм, а сам улов можно будет осуществлять с расстояния как минимум 500 м от берега озера. Авторы проекта решения утверждают, что данная разрешительная мера направлена на ограничение браконьерского лова.

Между тем Зарафян отмечает, что правительственное решение не соответствует ситуации с запасами рыбы в Севане, которые, по оценкам ученых, уже подорваны. Это касается, как заметила эколог, не только сига, но и других видов, предназначенных для лова, в том числе раков. Она обратила внимание на то, что контрольные меры были приняты давно, еще когда лов севанского сига был под запретом. Несмотря на это, контроль за их выполнением был крайне неудовлетворительным, и ограничивался только отдельными карательными акциями. Об этом свидетельствует в частности то, что на рынках и на улицах до сих пор можно столкнуться с продажей сига ящиками. Что касается ограничения на использование определенных рыбацких сетей, то они действовали и ранее, однако, несмотря на это, в незаконную продажу поступали и небольшие рыбы, что чревато подрывом материнского состава сига.

Зарафян отметила также, что в условиях неудовлетворительного контроля разрешение на лов сига чревато рисками, поскольку позволит обладателям соответствующих лицензий вылавливать больше установленной нормы.  Эксперт заметила, что подобная ситуация уже наблюдается в случае разрешений на рубку деревьев.

Таким образом, как подчеркнула Зарафян, принятое сегодня правительственное решение не носит природоохранного характера, а скорее направлено на то, чтобы вывести из-под удара соответствующие подразделения, которые не справляются с функцией охраны Севана. Это, в частности, касается и Национального парка <Севан>.

Добавим, что в последний раз право на лов сига был предоставлен в 2004 году, и с 2005 года по сегодняшний день вылов рыбы  был запрещен.  Согласно данным Национальной Академии Наук, запасы сига в озере Севан составляют 2268 тонн, из которых 667 тонн промышленного значения. Для контроля за ловом сига на побережье планируется разместить 17 станций, которые будут предоставлять соответствующие лодки и другие плавающие средства.  Инспектор будет контролировать время выхода лодки в озеро, его возвращение, объемы выловленной рыбы. Эти данные будут периодически представляться в Министерство окружающей среды. За лов 1 кг сига устанавливается природоохранная выплата в размере 65 драмов.   В текущем году лов будет разрешен до 1 октября. В ноябре -декабре лов будет категорически запрещен в целях воспроизводства рыбы.

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