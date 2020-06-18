Четверг, 18 Июня 2020 13:55

АрмИнфо. В центре Еревана спасли четырех птенцов сокола.

17 июня в Инспекционный орган по охране природы и недрам поступил сигнал от сотрудника службы безопасности Ереванского коньячного завода о падении четырех птенцов сокола из гнезда, устроенного близ окна одного из заводских зданий. Прибывший сотрудник инспекции установил, что птенцы относятся к виду <обыкновенная пустельга> семейства соколиных, и их родители уже несколько дней, как покинули гнездо. С целью обеспечения безопасности, птенцы были доставлены в специализированную реабилитационную структуру - ООО <Зоо Фауна Арт>. После восстановления, на основе соответствующего экспертного заключения, птицы будут затем выпущены в дикую природу.

Добавим, что ранее экологи обращали внимание на тот факт, что в связи с карантинными мерами из-за коронавируса в Ереване, после снижения транспортного потока, стали фиксироваться случаи возвращения редких видов птиц, в том числе хищников. Помимо этого, в центре города обосновались белки, что не наблюдалось в течение последних десятилетий.