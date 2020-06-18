Четверг, 18 Июня 2020 13:54

АрмИнфо. В Армении будет внедрен институт письменной процедуры рассмотрения дел в Кассационном суде. Поправки в Уголовно-процессуальном кодексе и в Уголовном кодексе обсуждаются на заседании армянского парламента 18 июня в первом чтении.

По словам первого заместителя министра юстиции РА Рафика Григоряна, в настоящее время законодательством установлено, что при принятии решений Кассационным судом необходимо проведение заседания. Однако в нынешних условиях пандемии коронавируса и требований по соблюдению режима чрезвычайного положения зачастую сделать это не представляется возможным.

В этой связи, предлагается ввести институт письменной процедуры проведения заседаний, а в исключительных случаях - устной. Замминистра отметил, что ранее подобный институт применялся. Только в июле декабре 2019 года суд рассмотрел 53 гражданских дел, 35 - административных и 80 - уголовных. В 2020 году соответственно 8,4 и 49. Теперь данную практику предусмотрено ввести на уровне закона.

Как ожидается, голосование по пакету состоится 19 июня.