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 Четверг, 18 Июня 2020 13:54
Александр Аванесов

В Армении будет внедрен институт письменной процедуры рассмотрения дел в Кассационном суде

В Армении будет внедрен институт письменной процедуры рассмотрения дел в Кассационном суде

АрмИнфо. В Армении будет внедрен институт письменной процедуры рассмотрения дел в Кассационном суде. Поправки в  Уголовно-процессуальном кодексе и в  Уголовном кодексе обсуждаются на заседании армянского парламента 18 июня в первом чтении.

По словам первого заместителя министра юстиции РА Рафика Григоряна, в настоящее время законодательством установлено,  что при принятии решений   Кассационным  судом необходимо проведение заседания. Однако в нынешних условиях пандемии коронавируса  и требований по соблюдению режима чрезвычайного положения зачастую  сделать это не представляется возможным.

В этой связи, предлагается ввести институт письменной процедуры проведения заседаний, а в исключительных случаях - устной. Замминистра отметил, что ранее подобный институт применялся. Только в июле декабре 2019 года суд рассмотрел 53 гражданских дел, 35 - административных и 80 - уголовных. В 2020 году соответственно 8,4 и 49. Теперь данную практику предусмотрено ввести на уровне закона.

Как ожидается, голосование по пакету состоится 19 июня. 

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