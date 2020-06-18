Четверг, 18 Июня 2020 13:08

АрмИнфо. Мы жестко осудим любую попытку препятствия работе журналистов, заявил в беседе с журналистами спикер парламента Арарат Мирзоян, коснувшись произошедшего два дня назад инцидента, когда сотрудники полиции применили силу в отношении журналистов, работающих среди собравшихся перед зданием СНБ Армении сторонников главы ППА, олигарха Царукяна.

<Я не знаком с деталями данного инцидента, я не видел того, о чем вы меня сообщаете, более того, я даже не читал об этом. Я видел, что некоторые журналисты выражают недовольство, но в тоже время слышал, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Но хочу повторить, лично я не видел таких кадров и не могу выразить свою личную точку зрения по данному конкретному случаю>,- подчеркнул Мирзоян.

На ремарку журналистов о том, что сотрудники полиции поняли, что перед ними журналисты, более того, последние были оснащены необходимой техникой, спикер заявил: <Возможно, когда кто-то из вас брал интервью, вас попросили отойти и соблюдать социальную дистанцию. Возможно, вас предупредили, что в условиях ЧП нельзя принимать участие в собраниях. Я не знаком с ситуацией, так как в ней особую роль играют детали. Должно быть проведено служебное расследование, но в тоже время журналисты должны осознать, что законы общие для всех граждан, как для политических деятелей, так и для журналистов. В Армении нет людей, которые находятся вне закона>,- заключил Мирзоян.

Отметим, что два дня назад глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян давал показания в СНБ Армении. Перед зданием его дожидались члены партии и журналисты. Однако, после того, как Царукян вышел из здания сотрудники полиции применили силу в отношении собравшихся там граждан, а заодно и журналистов.