Четверг, 18 Июня 2020 13:00

АрмИнфо.Работающие в сельских населенных пунктах матери будут получать двойной размер государственного пособия по уходу за детьми. Правительство РА на заседании 18 июня одобрило поправки в закон "О государственных пособиях", который в неотложном порядке будет представлен в Национальное Собрание (парламент) РА.

По словам министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян, данная мера направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Предлагается, в частности, применить механизм начисления и выплаты государственного пособия в размере 53 тыс драмов (по 26,5 тысяч драмов за каждое пособие) до истечения ребенком двух лет. На реализацию поставленной задачи из государственного бюджета страны будет направлено 174,9 млн драмов. При этом, родитель должен, как минимум, последний год проживать в сельской населенной местности. Улучшатся и условия начисления и вылади государственного пособия. В частности, срок его начисления с шести месяцев продлевается до 1 года. При этом, родитель получит пособие за весь период времени ухода за ребенком. При этом, каких-либо дополнительных документов не потребуется.

В свою очередь, как заметил вице-премьер Тигран Авинян, демографическая ситуация в стране продолжает оставаться сложной, особенно в сельских населенных пунктах, где фактическая занятость местного населения значительно ниже, чем в городах.