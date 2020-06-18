АрмИнфо. Работающие в Армении студенты магистратуры, аспирантуры и ординатуры получат возможность компенсировать расходы за свое обучение за счет подоходного налога.
Решение об этом принято на заседании правительства РА 18 июня.
Как отметил в своем выступлении министр образования, науки, культуры
и спорта РА Араик Арутюнян, льготой смогут воспользоваться лишь
студенты, обучающиеся в аккредитованных в стране высших учебных заведениях. Размер их подоходного налога будет направляться на оплату расходов за обучение. В этой связи, ведомство разработало перечень специальностей, в рамках которого будет производиться расчет.