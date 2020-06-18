Четверг, 18 Июня 2020 12:39

АрмИнфо. В Армении будет разрешен лов сига в озере Севан. Решение об этом принято на заседании правительства 18 июня.

По словам и.о. министра окружающей среды РА Ваге Джилавяна, программа будет носить экспериментальный характер, и направлена на ограничение браконьерского лова. В последний раз право на лов сига был предоставлен в 2004 году, и с 2005 года по сегодняшний день вылов рыбы был запрещен. Согласно данным Национальной Академии Наук, как отметил Ваге Джилавян, запасы сига в озере Севан составляют 2268 тонн, из которых 667 тонн промышленного значения. На 2020 год разрешается вылов 200 тонн сига. При этом, рыба должна весить не менее 500 граммов. При лове запрещается использование сетей толщиной менее 40 мм. Улов можно будет осуществлять с расстояния как минимум 500 м от берега озера. В этих целях на побережье будут размещены 17 станций, которые будут предоставлять соответствующие лодки и другие плавающие средства. Инспектор будет контролировать время выхода лодки в озеро, его возвращение, объемы выловленной рыбы. Эти данные будут периодически представляться в Министерство окружающей среды. За лов 1 кг сига устанавливается природоохранная выплата в размере 65 драмов. В текущем году лов будет разрешен до 1 октября. В ноябре -декабре лов будет категорически запрещен в целях воспроизводства рыбы.

Как заметил премьер-министр РА Никол Пашинян, сегодняшним решением предпринимается попытка ограничить браконьерский лов рыбы. Более того, считает глава правительства, теперь сами браконьеры имеют шанс стать защитниками флоры и фауны озера, поскольку это будет отвечать их интересам.