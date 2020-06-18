Четверг, 18 Июня 2020 12:38

АрмИнфо. Дворовые и прилегающие территории стали в Армении главным очагом распространения коронавируса. Об этом 18 июня на правительственном заседании сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на данные проведенного анализа.

Премьер проинформировал, что в связи с этим обстоятельством, будут предприняты меры по усилению мониторинга на указанных территориях. Кроме того, Пашинян указал на важность соблюдения противоэпидемиологических мер при организации очередей граждан в административных учреждениях. Это, в частности, касается паспортно­визовых отделений Полиции, филиалов <Армпочты>, таможенных и налоговых органов, где могут быть большие скопления граждан. В качестве примера Пашинян заметил, что банки смогли найти решения для координации ситуации. Как было подчеркнуто, за соблюдение гражданами социальной дистанции и других противоэпидемиологических мер руководители соответствующих подразделений будут нести личную ответственность. Премьер напомнил, что ранее он перенес коронавирус, и никого не заразил из своего рабочего окружения по причине постоянного ношения маски. Пашинян призвал граждан к бдительности, заметив, что в республике может быть несколько десятков тысяч бессимптомных больных коронавирусом.

В общей сложности, в республике было подтверждено 18698 случаев коронавируса, выздоровели 7560 человек, скончались 309. На данный момент фактическое лечение получают 10728 пациентов.