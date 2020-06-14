Воскресенье, 14 Июня 2020 19:05

АрмИнфо. На политическом поле Армении Гагик Царукян традиционно занимался обслуживанием политических интересов основных политических акторов того или иного временного периода. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

«Взамен Царукян получал право на бизнес льготы, которые позволяли ему обеспечивать постоянное расширение своей бизнес-империи и постоянно извлекать материальные выгоды. Эту миссию на протяжении последней четверти века Царукян выполнял поистину блестяще. Им были довольны практически все главы, управлявших Арменией в тот или иной период администраций», - заметил он.

Именно посредством выполнения этой же миссии Царукяну, по оценкам аналитика, удалось сохранить свою империю и после 2018 года. Происходящее же сегодня вокруг его персоны, Сароян, обуславливает сбоем одного из элементов пресловутой миссии Царукяна.

Утром в доме Царукяна прошли обыски, после чего он отправился в Службу национальной безопасности на допрос. У здания СНБ сейчас проходит акция сторонников Царукяна, оценивающих происходящее как политическое преследование. Полицейские уже подвергли приводу почти сотню протестующих.

Аналитик считает очевидным фактом вынос бизнес-империи Царукяна в последнее десятилетие за пределы Армении. Что в свою очередь привело к интересу российской, белорусской, арабской и других политических элит в отношении услуг Царукяна. И на первый взгляд, казалось, что таланты Царукяна по сращиванию бизнеса с политикой должны были позволить ему избежать перспективы оказаться в центре неблгоприятных для него лично политических процессов.

Тем не менее, в существующей ситуации Сароян замечает такой переплет интересов и конкретно самих политических акторов, который загнал в ловушку даже многоопытного по этой части Царукяна. В этом свете, события последних дней он рассматривает как свидетельство глубокого недовольства и недоверия действующего политического руководства Армении в отношении Царукяна и его услуг. Все это сопровождалось недовольством и недоверием самого Царукяна в отношении правительства.

«Представления Царукяна о весе нынешних политических акторов привели к его выходу к открытой борьбе с действующей администрацией. В первую очередь посредством задействования против нее ее собственные очевидные провалы в борьбе с коронавирусом. В условиях режима ЧП подобные потрясения ничего хорошего нашей стране не обещают. Процесс расшатывания и уничтожения любой бизнес-империи чреват огромными экономическими потерями. Последние, в свою очередь, чреваты последствиями политическими», - подчеркнул он.

По словам аналитика, с целью избежать всех этих негативных процессов и угроз еще два года назад были разработаны политические программы по разделению бизнеса от политики. Однако, эти программы внимания политического руководства так и не удостолись. В этом свете, Сароян с сожалением констатировал в Армении огромный дефицит политической адекватности. По его оценкам, происходящее в стране сегодня является наглядным процессом данного суждения.

Ранее СНБ сообщила о недополученных госбюджетом в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса более $60 млн. После чего спецслужбы информировали общество о еще двух уголовных делах. Первое связано с раздачей взяток во время предвыборной кампании 2017 года, второе с присвоением земельных участков в селе Ариндж.