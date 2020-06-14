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 Воскресенье, 14 Июня 2020 17:57
Давид Степанян

Политолог: Не исключено, что Царукян взял фальстарт

Политолог: Не исключено, что Царукян взял фальстарт

АрмИнфо. Не исключено, что Гагик Царукян взял фальстарт. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Утром в доме Царукяна прошли обыски, после чего он отправился в Службу национальной безопасности на допрос. У здания СНБ сейчас проходит акция сторонников Царукяна, оценивающих происходящее как политическое преследование. Полицейские уже подвергли приводу почти сотню протестующих.

«Необходимо понимать, что для Царукяна выступать против власти не впервой – мы все помним аналогичный процесс в республиканские времена и, конечно, помним чем все это для него завершилось. В этом свете, мне кажется, что для Царукяна было бы логичнее не торопиться с политическими заявлениями и некоторое время переждать», - заметил он.  

Комментируя реальную подоплеку происходящего, Искандарян предположил, что за требованиями Царукяна об отставке правительства и последующим «наездом» этого самого правительства на Царукяна стоят как политические, так и экономические причины. Но в основном, на взгляд политолога, за всем этим все-таки стоит политика.

Ответ на вопрос почему Царукян выступил с требованием отставки правительства именно сейчас, то согласно Искандаряну, следует рассматривать анализируя логику появления новых оппозиционых дискурсов. Последнее, на его взгляд, стало возможно исключительно в результате падения рейтинга блока «Мой шаг». Именно поэтому Гагик Царукян и в меньшей степени Эдмон Марукян сочли возможным обострить ситуацию и углы. При этом, Искандарян убежден, что в условиях рейтинга пашиняновской партии 2018 года выступать с подобными заявлениями ни Царукян, ни Марукян даже не посмели бы.

«Раньше против власти пытались выступать только маргиналы, но свято место пусто не бывает и вакантное место оппозиции сегодня вполне логично пытаются занять эти две политические силы. Власть в свою очередь занервничала, потому что не привыкла к сопротивлению и для нее более привычно слышать аплодисменты. Но процесс обрастания политического поля новыми оппозиционными дискурсами продолжится. Он неминуем», - убежден политолог.  

«При этом, причиной поведения Царукяна вполне могло стать и сжимающееся вокруг него кольцо обвинений в незаконной предпринимательской деятельности прошлого. Одно другое совершенно не исключает. Сегодня это кольцо сжимается вокруг практически всех бизнесменов. Но каждый договаривается с властью своим способом. А господинЦарукян выбрал именно политический путь», - подытожил Искандарян.

Ранее СНБ сообщила о недополученных госбюджетом в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнесаболее $60 млн. После чего спецслужбы информировали общество о еще двух уголовных делах. Первое связано с раздачей взяток во время предвыборной кампании 2017 года, второе с присвоением земельных участков в селе Ариндж.

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