Воскресенье, 14 Июня 2020 16:09

АрмИнфо. «Правление партии «Просвещенная Армения» внимательно следит за развитием событий у здания Службы национальной безопасности», - говорится в заявлении партии.

В сообщении отмечается, партией будут даны необходимые юридические и политические оценки, как по предыдущим событиям, так и по текущим процессам.

В свою очередь, другая внепарламентская оппозиционная сила АРФ «Дашнакцутюн» также распространила заявление, в котором возложил всю ответственность за сложившуюся в стране на правительство РА, обвинила власти в репрессиях, и в недвусмысленном стремлении установить единоличную диктатуру.

Следственные органы инкриминируют олигарху Царукяну незаконную предпринимательскую деятельность, сокрытые налогов, содержание незаконных казино. Возбуждено несколько уголовных дел. Ущерб, нанесенный государству в результате незаконной деятельности Царукяна оценивается в 60 млн долларов.