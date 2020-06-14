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 Воскресенье, 14 Июня 2020 15:09
Александр Аванесов

Г.Царукян: Действия властей являются политически мотивированными

Г.Царукян: Действия властей являются политически мотивированными

АрмИнфо. «Я готов ответить на все вопросы следствия»,  - заявил лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, которого вызвали на допрос в Службу национальной безопасности  РА.

По  его словам, сегодняшние события являются политически мотивированными. Сегодня в стране 300-400 тысяч человек являются безработными.  А тем, кто пытается заработать на хлеб насущный, ставятся препоны. Повышается налог на имущество, многие сдают квартиры, чтобы как то прожить,  и этого хотят лишить . Через три месяца страну ждет голод,  эпидемия не спадает. «Пока глобальные вопросы не решены,  молчать нельзя.  Те же, кто молчит, поступает безнравственно»,  - заявил Царукян, добавив, что сегодняшние действия правоохранительных органов  являются незаконными, и все те, кто содействует этим незаконным действиям, пусть ничего не забывают, потому что ответят за это перед народом и государством.

Между тем, в самой Службе национальной безопасности  сообщили о деталях уголовного дела, в рамках которого 14 июня с утра идут обыски в доме Гагика Царукяна.   В сообщении СНБ  отмечается, что речь идет о незаконном игорном бизнесе, который нанес государству ущерб в размере более чем 29 миллиардов драмов (свыше 60 миллионов долларов). В частности,  в декабре 2013 года правительство Армении специальным распоряжением установило перечень территорий и регионов, в которых разрешается строительство казино. Для этого отводились специальные территории в курортном Цахкадзоре Котайкской области, в г. Джермук Вайоц Дзорской области, в Севане, Мегри, а также на территории столичного аэропорта "Звартноц". Между тем,  полномочные лица ООО "Онира Клаб", занятого в сфере игорного бизнеса, в соответствующей документации представили территорию действующего казино "Шангри Ла", расположенном на трассе Ереван-Севан, как соответствующую установленным правительством правилам. Кроме того, решением правительства инвестиции в игорный бизнес, превышающие 40 миллиардов драмов, подпадали под льготные условия, и  представители "ОнираКлаб", указав в своей заявке ложные данные о 61 млрд драмах инвестиций в здание "Шангри Ла" и сопредельные развлекательные объекты с 500 рабочих мест, добились этих льготных условий для себя. В действительности государство было лишено возможности получить эти инвестиции.

В СНБ отмечают также, что представители «Онира Клаб», получив лицензию на организацию игорного бизнеса, в нарушение игорного и налогового законодательства, с 2014 года фактически открыли новое казино на территории уже упомянутого объекта. В то время как лицензия не предполагала аналогичную деятельность вблизи уже существующего казино. В результате этой незаконной деятельности госбюджет недосчитался указанных 29 миллиардов драмов.


По факту в следственном департаменте СНБ 13 июня возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные и судебно-процессуальные действия с целью выявления круга причастных к предполагаемому преступлению.

Напомним, что 2 дня назад Гагик Царукян  призвал премьера и правительство уйти в отставку.

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