﻿
 Воскресенье, 14 Июня 2020 15:04
Эммануил Мкртчян

У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении

У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении

АрмИнфо. В огромном дворцовом особняке главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна сегодня с раннего утра правоохранительные органы провели  обыск. Сам олигарх вызван на допрос в Службу национальной безопасности Армении (СНБ). Царукян назвал происходящее политическим преследованием.

Вместе с тем член фракции ППА, генеральный секретарь партии Наира Зограбян сообщила на своей страничке в Facebook, что аналогичные действия проводятся в домах многочисленных сторонников и однопартийцев Царукяна. Проводился ли обыск у нее самой, депутат не сообщила.

По неофициальным данным Царукяну инкриминируется незаконная предпринимательская деятельность, скрытые налогов, содержание незаконных казино. В СНБ, как сообщают некоторые СМИ без ссылки на источники, по данным эпизодам возбуждено несколько уголовных дел. Ущерб, нанесенный государству в результате незаконной деятельности Царукяна оценивается в 60 млн долларов.

Отметим, что спецслужбы «подбирались» к империи Царукяна уже давно. Под следствием находится гендиректор контролируемого Царукяном концерна Multi Group Седрак Арустамян. Он проходит по делу вокруг реализации крупного транспортного проекта «Север - Юг». В результате фальсификации документов и неуплаты налогов структуры под исполнительным управлением Арустамяна, по данным следствия, нанесли государству ущерб в 4,2 млрд. драмов. Следствие считает, что Арустамян в сговоре с группой лиц – 29 человек, прибегли к фальсификации документов, налоговых счетов, расчетов зарплат, а также проводили фиктивную предпринимательскую деятельность. По данным следственных органов, накануне Арустамян перечислил на депозитный счет Следственного комитета Армении миллиард драмов. Эта сумма перечислена в качестве гарантии возмещения нанесенного ущерба.

Седрак Арустамян также обвиняется в даче взятки бывшему суперминистру, главе минфина и госдоходов Гагику Хачатряну в размере 22 млн долларов США. Интересно, что Арустамян рассказал о происхождении этих денег те, что дед его воевал в Иране в составе советской армии и оттуда привез с собой большое количество золота иранских шахов. А в 1987 году бабушка Арустамяна передала золото своему любимому внуку. Следствие считает, что эти деньги на самом деле принадлежали Царукяну и он через своего гендиректора и сыновей Хачатряна передал их последнему.

Напомним, что недавно под председательством главы ППА Царукяна состоялось заседание фракции.  Царукян во время заседания заявил, что правительство провалило работу и что существует необходимость коренных изменений, а именно отставка кабинета.

Несколько сот сторонников Царукяна сейчас проводят акцию протеста у здания СНБ Армении, где он допрашивается. Часть сторонников задержана. Депутаты и сторонники партии миллиардера Царукяна перекрыли улицу Налбандяна, пытаются оказывать давление на правоохранителей.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Аналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного ЦарукянаАналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного Царукяна
СНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 годаСНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 года
Политолог: Не исключено, что Царукян взял фальстартПолитолог: Не исключено, что Царукян взял фальстарт
ППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениямиППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениями
Г.Царукян: Действия властей являются политически мотивированнымиГ.Царукян: Действия властей являются политически мотивированными
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ереван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВЕреван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВ
Поиск по дням

2013 , 2014