Воскресенье, 14 Июня 2020 15:04

АрмИнфо. В огромном дворцовом особняке главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна сегодня с раннего утра правоохранительные органы провели обыск. Сам олигарх вызван на допрос в Службу национальной безопасности Армении (СНБ). Царукян назвал происходящее политическим преследованием.

Вместе с тем член фракции ППА, генеральный секретарь партии Наира Зограбян сообщила на своей страничке в Facebook, что аналогичные действия проводятся в домах многочисленных сторонников и однопартийцев Царукяна. Проводился ли обыск у нее самой, депутат не сообщила.

По неофициальным данным Царукяну инкриминируется незаконная предпринимательская деятельность, скрытые налогов, содержание незаконных казино. В СНБ, как сообщают некоторые СМИ без ссылки на источники, по данным эпизодам возбуждено несколько уголовных дел. Ущерб, нанесенный государству в результате незаконной деятельности Царукяна оценивается в 60 млн долларов.

Отметим, что спецслужбы «подбирались» к империи Царукяна уже давно. Под следствием находится гендиректор контролируемого Царукяном концерна Multi Group Седрак Арустамян. Он проходит по делу вокруг реализации крупного транспортного проекта «Север - Юг». В результате фальсификации документов и неуплаты налогов структуры под исполнительным управлением Арустамяна, по данным следствия, нанесли государству ущерб в 4,2 млрд. драмов. Следствие считает, что Арустамян в сговоре с группой лиц – 29 человек, прибегли к фальсификации документов, налоговых счетов, расчетов зарплат, а также проводили фиктивную предпринимательскую деятельность. По данным следственных органов, накануне Арустамян перечислил на депозитный счет Следственного комитета Армении миллиард драмов. Эта сумма перечислена в качестве гарантии возмещения нанесенного ущерба.

Седрак Арустамян также обвиняется в даче взятки бывшему суперминистру, главе минфина и госдоходов Гагику Хачатряну в размере 22 млн долларов США. Интересно, что Арустамян рассказал о происхождении этих денег те, что дед его воевал в Иране в составе советской армии и оттуда привез с собой большое количество золота иранских шахов. А в 1987 году бабушка Арустамяна передала золото своему любимому внуку. Следствие считает, что эти деньги на самом деле принадлежали Царукяну и он через своего гендиректора и сыновей Хачатряна передал их последнему.

Напомним, что недавно под председательством главы ППА Царукяна состоялось заседание фракции. Царукян во время заседания заявил, что правительство провалило работу и что существует необходимость коренных изменений, а именно отставка кабинета.

Несколько сот сторонников Царукяна сейчас проводят акцию протеста у здания СНБ Армении, где он допрашивается. Часть сторонников задержана. Депутаты и сторонники партии миллиардера Царукяна перекрыли улицу Налбандяна, пытаются оказывать давление на правоохранителей.