Суббота, 13 Июня 2020 22:27

АрмИнфо. Временами некоторые порядки в нашей стране устанавливались против нашей воли. Об этом после заседания комендатуры 13 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что сейчас в условиях эпидемии граждане не только должны соблюдать все противоэпидемиологические меры потому, что так решило правительство. Данное решение граждан должно быть добровольным. Премьер подчеркнул, что число граждан, которые соблюдают требования комендатуры, каждый день растет.

«В тоже время, в некоторых случаях нам придется применять административный ресурс. Бытует мнение, что выписанные ранее штрафы будут отменены, но эти сведения не соответствуют действительности. Также хочу сообщить, что в процесс отслеживания нарушителей правил безопасности будут задействованы также полицейские в штатской одежде, они не будут осуществлять каких-либо действий, но будут сообщать своим коллегам о нарушениях. Если же вы лично видите, что кто-то нарушает противоэпидемиологические меры, сразу же звоните в полицию»,- призвал премьер.

Пашинян заявил, что вчера было зафиксировано рекордное число заболеваний – 723 случая. «Зачастую вирусом заражаются соседи, люди из домов расположенных поблизости. Как правило, люди заражаются во дворах. Поэтому, сейчас полиция, активно следит за ситуацией во дворах. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, также периодически следует дезинфицировать руки»,- подчеркнул глава кабмина.

Премьер напомнил, что основными очагами заражения являются подпольные свадьбы, панихиды и дворы.