Суббота, 13 Июня 2020 14:41

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян полтора часа назад сбил 10-летнего ребенка на улице Вардананц. Об этом Арсен Торосян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Министр здравоохранения, в частности, написал: <Хочу сообщить, что полтора часа назад произошла авария, за рулем моего автомобиля был я.

Я ехал на работу и на улице Вардананц сбил 10-летнего ребенка. Я лично доставил ребенка в больницу, где его обследовали. У него были обнаружены царапины на правой руке.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он еще некоторое время пробудет под присмотром врачей, после чего отправится домой. Я сразу же сообщил о данном происшествии полиции>,- заключил Торосян.