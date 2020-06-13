АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете Второй по случаю дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Согласно источнику, в послании, в частности, говорится: <Армения заинтересована в постоянном расширении и развитии армяно-британского сотрудничества. Нам удалось наладить эффективный политический диалог как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы готовы предпринять шаги по обогащению двусторонней повестки дня новыми проектами, представляющими взаимный интерес>,- подчеркнул президент.
Армен Саркисян пожелал королеве здоровья и благополучия, а дружественному народу Соединенного Королевства успехов.