Суббота, 13 Июня 2020 14:19

АрмИнфо. Наши дела, связанные с коронавирусом идут неважно. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки составило 723 случав, скончалось 6 человек, число выздоровевших 442 человека. <Хочу быть откровенным, я очень опечален данными цифрами. Я приехал на работу из Севана, и даже из окна машины явственно видно, что граждане не соблюдают противоэпидемические меры. Многие даже не носят маски. Я думаю, что проблема уже вышла за рамки коронавируса>, - заключил Пашинян.

Отметим, что 13 июня в Армении по положению на 11:00 выявлено 16.004 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 6081 человек, от коронавируса скончались 264 гражданина.