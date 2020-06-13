Суббота, 13 Июня 2020 14:10

АрмИнфо.Начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook сообщил, что деятельность паспорто-визового управления и экзаменационного- регистрационных подразделений дорожной полиции не возобновится и после 15 июня.

<О сроках возобновлении работы общественность будет оповещена дополнительно. Мы приносим гражданам свои извинения в связи с причиняемыми неудобствами>,- подчеркнул Агароян.

Начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении заметил, что эти ограничения осуществлены из соображений обеспечения безопасности граждан.