Суббота, 13 Июня 2020 14:07

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с главой МИД Канады Франсуа- Филиппом Шампанем. Об этом сообщает МИД Армении.

Согласно источнику, главы МИД обсудили ситуацию, связанную с распространением нового типа коронавируса в мире, подчеркнув необходимость международного сотрудничества и совместных усилий по его преодолению. Мнацаканян представил своему коллеге программы, осуществляемые правительством Армении для смягчения социально-экономических последствий эпидемии. В этом контексте министр Мнацаканян высоко оценил готовность международных партнеров поддержать Армению и армянский народ.

Министры затронули широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение диалогом на разных уровнях. Обе стороны выразили готовность предпринять практические шаги для сохранения позитивной динамики армяно-канадских отношений. В связи с этим они обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах креативного образования, информационных технологий, продовольственной безопасности и других областях. Собеседники коснулись эффективного сотрудничества на международных площадках и перспектив расширения данного сотрудничества.

Мнацаканян проинформировал своего канадского коллегу о приоритетах председательства Армении в Комиссии ООН по положению женщин 2020-2021

годов. Министр иностранных дел Армении также коснулся шагов, предпринятых Арменией по продвижению повестки дня по предотвращению геноцидов, высоко оценив тесное сотрудничество, установленное с канадской стороной в этом направлении. В ходе телефонного разговора собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.