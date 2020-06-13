Суббота, 13 Июня 2020 11:50

АрмИнфо. По данным на 11:00 13 июня, в Армении выявлено 723 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 442 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 16004 случай коронавируса, выздоровели 6081 человек, от коронавируса скончались 264. За прошедшие сутки скончалось шестеро пациентов, тое мужчин и трое женщин.

Мужчинам было 65, 66, 67 лет, а женщинам - по 69 лет. У пяти пациентов были сопутствующие хронические заболевания, их не было лишь у одной женщины.

Однако, за последние были было зафиксировано 5 случаев смерти у пациентов, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Всего таких случаев - 91.

На данный момент фактическое лечение получают 9568 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 80130 тестов на коронавирус.