﻿
 Суббота, 13 Июня 2020 11:50
Ани Мшецян

Число случаев коронавируса в Армении превысило 16 тысяч

Число случаев коронавируса в Армении превысило 16 тысяч

АрмИнфо. По данным на 11:00 13 июня, в Армении выявлено 723 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 442 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 16004 случай коронавируса, выздоровели 6081 человек, от коронавируса скончались 264. За прошедшие сутки скончалось шестеро пациентов, тое мужчин и трое женщин. 

Мужчинам было 65, 66, 67 лет, а женщинам - по 69 лет. У пяти пациентов были сопутствующие хронические заболевания, их не было лишь у одной женщины.

Однако, за последние были было зафиксировано 5 случаев смерти у пациентов, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний.  Всего таких случаев - 91.

На данный момент фактическое лечение получают 9568 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 80130  тестов на коронавирус.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Аналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного ЦарукянаАналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного Царукяна
СНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 годаСНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 года
Политолог: Не исключено, что Царукян взял фальстартПолитолог: Не исключено, что Царукян взял фальстарт
ППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениямиППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениями
Г.Царукян: Действия властей являются политически мотивированнымиГ.Царукян: Действия властей являются политически мотивированными
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ереван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВЕреван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВ
Поиск по дням

2013 , 2014