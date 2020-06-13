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 Суббота, 13 Июня 2020 01:08

В День России Сергей Рыбинский посетил символ русско-армянской дружбы и боевой славы

В День России Сергей Рыбинский посетил символ русско-армянской дружбы и боевой славы

АрмИнфо. 12 июня отмечается День России. И пусть этот праздник установлен в период новейшей истории, за плечами России и россиян долгий исторический путь, который пройден не только единолично, но и вместе с другими народами. История русско-армянской дружбы исчисляется веками и богата множеством славных и героических страниц.

Сегодня директор РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский посетил монумент в честь подвига отряда Иосифа Монтрезора – символ русско-армянской дружбы и боевой славы, где возложил цветы и почтил память погибших в неравном бою с персидской армией русских и армянских солдат.

Иосифа Монтрезора можно назвать самым русским французом. Он родился в 1767 году в семье русского майора, служившего в канцелярии Александра Васильевича  Суворова, и имел дворянское происхождение: в XVIII веке его предки  переселились сначала в Польшу, потом – в Россию.  Отец Иосифа дружил с адъютантом генералиссимуса Семёном Христофоровичем Ставраки. После его гибели Ставраки усыновил Иосифа и двух его братьев.

С первых лет военной карьеры Монтрезор зарекомендовал себя как храбрый воин – он участвовал в нескольких боях и был награжден орденом Святого Владимира IV степени. В 1801-м  Иосиф Антонович был назначен генералом Павлом Дмитриевичем Цициановым командиром небольшого гарнизона из двух рот Тифлисского мушкетерского полка  в пограничном селе Каракилиса (сейчас это город Ванадзор, Армения). На тот период Восточная Армения вошла в состав Российской империи.

В период русско-персидкой войны (1804-1813)  пал смертью храбрых на армянской земле. 14 августа 1804 года по приказу генерала Цицианова майор Монтрезор отправился с небольшим отрядом из осажденной русскими Эриванской крепости навстречу транспорту с продовольствием и боеприпасами, который следовал из Тифлиса под командованием майора Стахиева. В состав отряда вошли 4 офицера, 108 мушкетеров Тифлисского полка, 11 добровольцев-армян и один бомбардир при легком орудии — «единороге».

Выход отряда был отслежен противником – вослед была отправлена вражеская конница, которая на всем пути следования пыталась вовлечь отряд в бой. Монтрезор и его солдаты успешно отбивались и за двое суток одолели путь в 100 верст.

Утром 21 августа, обойдя Амамлу (ныне – Спитак), Монтрезор вошел ущелье реки Памбак, пробивая себе дорогу огнем и штыком. Это был их последний путь. Отрядбыл окружен шеститысячной армией во главе с персом Пир-Гули-ханом и мятежным грузинским царевичем Александром. Имея с собой лишь маленькую походную пушку и «единорог», отряд Монтрезора сражался до последнего. Это был бой не на жизнь, а на смерть.

Конечно, все воины знали, что это последний их бой. Поэтому   Монтрезор призвал к себе добровольцев-армян, которые не присягали императору России, и велел им уходить с поля сражения. Но старший из них ответил за всех:    «Да, царю мы не присягали, но он далеко, поэтому мы присягаем тебе и остаемся».

Бой длился весь день. Монтрезор получил тяжелое ранение в начале сражения, но продолжал руководить отрядом и сам стрелял из пушки.  Когда же от отряда в живых остались лишь сорок человек, он сказал: «Братцы, я больше не ваш командир, спасибо за службу и смелость! Кто хочет, пускай покинет меня и спасется!» Но никто не покинул поле сражения: солдаты приняли последнюю  штыковую атаку вместе со своим командиром...

...Изрубленное тело майора Монтрезора застыло на пушке. Рядом замерли поручик Латыгин, прапорщики Чирец и Верещаго и еще 94 солдата. Остальные, тяжело раненые, были захвачены в плен. Враг покинул поле сражения в надежде перехватить долгожданный транспорт с провиантом и оружием из Тифлиса.

О подвиге и гибели отряда узнали от чудом спасшегося армянина-ополченца, который добрался до Амамлу, а оттуда был доставлен к Цицианову.

Подвиг отряда майора Монтрезора получил широкую огласку в армянских, русских  и грузинских источниках. В известном романе Хачатура Абовяна «Раны Армении» Монтрезор упоминается в связи с первым походом Цицианова под именем Карамайор, что в переводе означает Черный майор.

В 1804 году на месте гибели русских солдат был сооружен первый памятник, который простоял до 1827 года. На плите была высечена эпитафия скорбящего генерал-лейтенанта князя Цицианова: «Путник, остановись и с уважением сними шляпу. Не проходи безразлично мимо мраморного светлого захоронения, которое протоколирует имя одного героя, дела которого обеспечат бессмертие его памяти». А 8 октября указанного года обелиск был разрушен землетрясением. Но память о героях забвению не подлежит: 1837 году был сооружен новый памятник, на котором наместник Кавказа граф Воронцов оставил благодарственную надпись. Монумент в форме пирамиды просуществовал до 1918 года, затем был разрушен. И восстановлен лишь через 60 лет к 150-летию присоединения Армении к России.

Находясь рядом с монументом, Сергей Рыбинский поздравил граждан и друзей России с праздником. «Это место олицетворяет великую российско-армянскую историю и историю дружбы двух народов, – отметил он. – Как сказал Александр I,  всяк проходящий мимо должен переходить на церемониальный шаг и возлагать цветы... Я горжусь нашей историей, нашей великой историей!»

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