Пятница, 12 Июня 2020 18:47

АрмИнфо.12 июня, премьер-министр РА Никол Пашинян посвятил 10 минут своего выступления с парламентской трибуны призыву к гражданам носить маски в связи с коронавирусом.

На специальном заседании НС премьер многократно призвал граждан носить маски и снимать их только во время приема пищи. <Маски необходимо носить так, чтобы они закрывали нос и рот. Периодически дезинфицируйте руки, и не трогайте лицо грязными руками. Исключите общение без маски с людьми, которые не являются членами вашей семьи. Соблюдайте социальную дистанцию в 1.5 метра. Маски необходимо менять раз в 3-4 часа. Они могут быть не только заводского пошива, но и изготовленными в домашних условиях. Выражаю благодарность тем гражданам, которые следуют и будут следовать противоэпидемиологическим правилам>, - заявил премьер, призвав также население не верить распространяемой дезинформации.

Отметим, что с 16 марта в связи с пандемией коронавируса в Армении был введен режим чрезвычайного положения. В ходе внеочередного заседания правительства 12 июня было принято решение продлить режим ЧП до 13 июля. В общей сложности, в республике был подтвержден 15281 случай коронавируса, выздоровели 5639 человек, скончались 258. На данный момент фактическое лечение получают 9298 пациентов.