Пятница, 12 Июня 2020 18:35

АрмИнфо. По итогам телефонных разговоров президента РА Армена Саркисяна и президента Сербии Александара Вучича, в ближайшее время Сербия окажет Армении широкомасштабную гуманитарную помощь в качестве содействия в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба президента, на днях Саркисян провел телефонный разговор со своим коллегой Вучичем, с которым у него теплые дружественные отношения. Президенты коснулись ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, и Вучич подчеркнул, что его страна готова содействовать Армении. После Саркисян передал сербской стороне список необходимых предметов, предоставленный министром здравоохранения Армении.

Несколько дней назад, на встрече со специалистами сферы здравоохранения, Саркисян отметил, что вновь побеседовал со своим сербским коллегой. Он подробно сообщил, какое количество и виды помощи собирается направить своему армянскому другу и в его лице - дружественному народу Армении. В Армению будут доставлены, в частности, 10 аппаратов ИВЛ, 10 контролирующих состояние больного мониторов, 500 тыс. хирургических и 100 тыс. респираторных масок, 25 тыс. защитных очков, 25 тыс. единиц медицинской защитной одежды, и другие необходимые предметы. Общая стоимость гуманитарной помощи составит около $1 млн.

В ходе телефонного разговора с президентом Сербии Саркисян выразил благодарность Вучичу и в его лице - дружественному сербскому народу за постоянное теплое отношение к Армении и армянскому народу.