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 Пятница, 12 Июня 2020 18:12
Карина Манукян

Депутат от <Процветающей Армении> был приглашен в полицию для дачи разъяснений

Депутат от <Процветающей Армении> был приглашен в полицию для дачи разъяснений

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Артем Царукян был приглашен в полицию для дачи разъяснений.

В заявлении Полиции Армении в частности отмечается: <На днях депутат НС Артем Царукян опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что представители власти разработали коррупционные механизмы в сфере закупок, так сказать, замешаны в контрабанде, и в Армении и за рубежом приобрели дорогие квартиры и так далее. Запись депутата НС была опубликована также в некоторых СМИ. 9 июня из Генпрокуратуры РА в Главное управление уголовной полиции было направлено упомянутое сообщение с целью проведения проверочных действий по указанным в нем обстоятельствам. С целью разъяснений по поводу заявления и предоставления в установленном порядке сообщения о преступлении, 10 июня Артем Царукян был приглашен в Управление по борьбе с коррупцией и экономической деятельностью Главного управления уголовной полиции, где он сообщил, что не владеет другими данными, кроме записанной им информации, отказался давать сообщение в связи с вышеуказанными сведениями, мотивируя это тем, что не владеет каким-либо обоснованным фактом о явном преступлении и не имеет достаточных оснований>.

Напомним, что 5 марта в ходе заседание политсовета ППА, Царукян призвал к 100% изменению состава правительства, в частности указав на дефицит опыта у вышестоящих, из-за чего провалы, по его словам, фиксируются по всем направлениям деятельности. Царукян также заметил, что его партия ранее поддерживала вводимые изменения, в надежде, что данные народу обещания станут реальностью, теперь же, стоя перед перспективой <потери страны>, он готов встретиться с любой здравомыслящей политической силой и лицами, <озабоченными будущим страны>, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. На заявление в частности отреагировала пресс- секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, написав в Facebook, что Царукян просто обеспокоен ходом ряда уголовных дел, касающихся отмывания денег, раздачи избирательных взяток, уклонения от налогов и коррупции.

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