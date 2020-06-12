﻿
 Пятница, 12 Июня 2020 18:03
Марианна Мкртчян

СНБ подтверждает: Азербайджанец перешел на армянскую территорию

СНБ подтверждает: Азербайджанец перешел на армянскую территорию

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. В Службе национальной безопасности Армении подтвердили факт незаконного перехода азербайджанца на армянскую территорию.

Согласно сообщению СНБ РА, 12 июня в районе 10:00 часов по местному времени, по обвинению в незаконном пересечении армяно-азербайджанской государственной границы в северо-восточном направлении, был подвергнут приводу 26-летний гражданин - азербайджанец по национальности. При этом в СНБ добавили, что при нем был одна сумка с личными вещами. "В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы", - заключили в СНБ.

Ранее, ряд армянских СМИ распространили информацию о том, что 26-летний гражданин Азербайджана пересек государственную границу Армении и просит убежища. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения АрменииВ Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения Армении
Армен Саркисян поздравил королеву Елизавету Вторую с днем рожденияАрмен Саркисян поздравил королеву Елизавету Вторую с днем рождения
Премьер-министр: Наши дела, связанные с коронавирусом идут неважноПремьер-министр: Наши дела, связанные с коронавирусом идут неважно
С 15 июня паспортный стол и экзаменационно-регистрационные подразделения ДП не возобновят деятельностьС 15 июня паспортный стол и экзаменационно-регистрационные подразделения ДП не возобновят деятельность
Главы МИД Армении и Канады обсудили вопросы, связанные с распространением коронавирусаГлавы МИД Армении и Канады обсудили вопросы, связанные с распространением коронавируса
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ереван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВЕреван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВ
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Поиск по дням

2013 , 2014