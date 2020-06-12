Пятница, 12 Июня 2020 18:03

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. В Службе национальной безопасности Армении подтвердили факт незаконного перехода азербайджанца на армянскую территорию.

Согласно сообщению СНБ РА, 12 июня в районе 10:00 часов по местному времени, по обвинению в незаконном пересечении армяно-азербайджанской государственной границы в северо-восточном направлении, был подвергнут приводу 26-летний гражданин - азербайджанец по национальности. При этом в СНБ добавили, что при нем был одна сумка с личными вещами. "В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы", - заключили в СНБ.

Ранее, ряд армянских СМИ распространили информацию о том, что 26-летний гражданин Азербайджана пересек государственную границу Армении и просит убежища.