Пятница, 12 Июня 2020 17:28

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян по случаю национального праздника Российской Федерации - Дня России направил поздравительное послание российскому коллеге Николаю Патрушеву.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, в поздравительном послании, в частности говорится: " Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником Российской Федерации - Днем России.

Эта знаменательная дата стала по-настоящему народным праздником, символом становления новой России - государства, позиции которого на международной арене неуклонно укрепляются. Вы по праву можете гордиться успехами и прогрессом, достигнутыми Россией на всех направлениях своего динамичного развития.

В Республике Армения придают большое значение дальнейшему углублению стратегических, союзнических отношений с Российской Федерацией, расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами во всех сферах. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям армяно-российские отношения в сфере безопасности будут и далее успешно развиваться с целью обеспечения жизненно важных интересов наших государств и на благо наших народов"