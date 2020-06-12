Пятница, 12 Июня 2020 17:20

АрмИнфо. В ряде европейских стран уровень смертности от коронавируса гораздо выше, чем в Армении. Об этом 12 июня в ходе специального заседания Национального Собрания Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Глава кабмина заявил, что в число стран, в которых процент смертности от коронавируса выше, чем в Армении вошли Бельгия, Италия, Испания, Франция и Великобритания.

<Однако, мы стремимся к тому, чтобы максимально снизить процент смертности. Есть точка зрения, что во всех странах процент смертности одинаков - 0.3%. Просто различия зависит от количества населения. Однако, как бы то ни было, мы должны приложить все усилия, чтобы снизить уровень заболеваемости и как следствие количество смертей>, - отметил Пашинян