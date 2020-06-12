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 Пятница, 12 Июня 2020 17:14
Ани Мшецян

Премьер:  Имеются 1-2 проекта по проведению массового тестирования по оценке иммунитета населения к вирусу  SARS CoV-2

Премьер:  Имеются 1-2 проекта по проведению массового тестирования по оценке иммунитета населения к вирусу  SARS CoV-2

АрмИнфо.  Имеются 1-2 проекта по проведению массового тестирования   по оценке иммунитета населения к вирусу SARS CoV-2. Об этом 12 июня с трибуны армянского парламента заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, накануне этот вопрос обсуждался, но он связан с объемами и возможностями государства. Однако в реальной жизни

проведение подобных исследований было бы полезно.  "То, что я перенес коронавирус,  может свидетельствовать о наличии в организме антител, своевременное выявление которых может сыграть положительную роль в борьбе с  COVID-19 ", отметил премьер-министр.  В то же время, он подчеркнул, что основными бенефициарами борьбы с коронавирусом являются люди старшего возраста.  "Никто не хочет, чтобы инфекция передалась нашим родителям, а для этого необходимо соблюдать все противоэпидемиологические нормы, установленные комендантом режима чрезвычайного положения ", -  сказал глава правительства.

Отметим, что вирус SARS CoV-2 впервые был выявлен в 2019 году. Он вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

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