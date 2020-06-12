Пятница, 12 Июня 2020 17:07

АрмИнфо. В связи с эпидемией коронавируса, работа правительства Армении в удаленном режиме станет неплохим выходом из сложившейся ситуации. Об этом 12 июня в ходе специального заседания Национального Собрания Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер отметил, что когда он заразился коронавирусом, то сам неделю работал в удаленном режиме. <Мы сейчас обсуждаем возможность проводить обсуждения в правительстве в удаленном режиме. Я уверен, что снижения эффективности работы не будет. Напротив, я даже считаю, что эффективность работы повысится>, - отметил глава кабмина.

Пашинян заявил, что, к сожалению, законодательство не представляет возможности для организации работы парламента в удаленном режиме. <Однако, хочу выразить свою удовлетворенность. Насколько я знаю, еще ни один депутат не заразился коронавирусом. Это свидетельствует о том, что депутаты парламента крайне ответственные люди>,- заметил премьер.