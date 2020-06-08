Понедельник, 8 Июня 2020 21:59

АрмИнфо. Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий

9 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

11?00-17:00 жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, частично Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, подземный переход улиц Абовяна-Корюна, Армянский государственный экономический университет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Вагаршяна, собственные дома 55-65 на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 на улице Маргаряна, жилой дом 6 на 1-ом переулке Фучика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 189 на улице башинджагяна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилой дом 21 на улице Фучика; жилой дом 10 во 2-ом Араратском массиве; подъезд 3 жилого дома 6 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 2/2 на улице Микояна, жилой дом 52 на улице Шираза, жилой дом 24а на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58, 60 на улице Молдовакан, жилые дома 21, 23, 25, 27, 31, 52 на пр. Гая, ясли-детский сад N 250, школа N139, компания "Анеликбанк" во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 23 на улице Гюликевхяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 6/2 в квартале "Туманян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 122-152 и 151-173 в Норке, собственные дома 2-18 и 1-27 на 1-ом переулке Норка, гостиница "Рыцарь".

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. С уважением, Мария Аванесова