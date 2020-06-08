Понедельник, 8 Июня 2020 20:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном посетил инфекционную больницу "Норк". Об этом сообщил сам Пашинян, который вышел в прямой эфир из больницы.

Пашинян ознакомился с условиями больницы, пообщался с врачами. Директор больницы Мгер Давидянц представил премьер-министру смотровые комнаты, а также комнату для отбора проб. Министр и премьер посетили модульный комплекс, построенный за несколько дней. Модульный комплекс предназначен для тех пациентов, у которых коронавирус не подтвержден, и они пришли для проведения теста. Премьер также встретился с пациентами.

Из инфекционной больницы "Норк" премьер в сопровождении министра здравоохранения отправился в Медцентр "Григор Лусаворич". Он ознакомился с условиями больницы, побеседовал с больными от имени правительства и граждан РА выразил благодарность медперсоналу за их самоотверженную работу.

Заметим, что вышеуказанные больницы самые крупные в республике с точки зрения вовлеченности в процесс лечения больных коронавирусом.

Напомним, что по данным на 11:00 часов 8 июня, в Армении выявлено низкое число новых случаев заражения коронавирусом - 195, в связи с тем, что Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 7 июня был закрыт на дезинфекцию, вследствие чего его лаборатория не смогла провести тесты в обычном объеме. Выздоровели еще 85 пациентов. Как сообщает Единый информационный центр, по данным на утро в воскресенье был зарегистрирован беспрецедентно высокий уровень инфицированных - 766 случаев. 10 человек скончалось, 294 человека выздоровело.

В общей сложности, в республике было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. За последние сутки болезнь унесла жизни 11- и человек в возрасте от 52-х до 88-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 70 тыс. тестов на коронавирус.